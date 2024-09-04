Filistin Kızılayı, İsrail saldırıları sırasında 100 bin kişiye ulaştı
Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının son 11 ayında hasta, yaralı ve ölülere yardım ulaştırdıklarını duyurdu.
FİLİSTİN Kızılayı, 11 aydır devam eden İsrail saldırıları boyunca aralarında hasta, yaralı ve ölülerin de bulunduğu 100 bin kişiye ulaştıklarını duyurdu.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdüğü son 11 ay boyunca, Filistin Kızılayı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, işgalin ekiplerin askeri saldırılar düzenlediği tüm bölgelere ulaşmasını engellemesine ve PRCS'nin EMS merkezlerinin birçoğunu hizmet dışı bırakmasına rağmen 100 binden fazla hasta, yaralı ve ölü taşıdı" denildi.