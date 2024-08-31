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İsrail'in Jabalia kampına saldırı: 1 ölü, 11 ağır yaralı

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Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Jabalia kampına düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü 11 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. PRCS, ölü ve yaralıları hastaneye nakil ettikleri görüntüleri paylaştı. Filistin Kızılayı ekipleri, işgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia Kampı'nda toplanan vatandaşlara düzenlediği saldırının ardından bir şehit ve bazılarının durumu ağır olan 11 yaralıyı hastaneye nakil etti.

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Jabalia kampına düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü 11 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. PRCS, ölü ve yaralıları hastaneye nakil ettikleri görüntüleri paylaştı.

PRCS'den yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, işgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia Kampı'nda toplanan vatandaşlara düzenlediği saldırının ardından bir şehit ve bazılarının durumu ağır olan 11 yaralıyı hastaneye nakil etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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