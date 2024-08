İsrail'in saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in dün Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu. PRCS, ölü ve yaralıları hastaneye nakil ettikleri görüntüleri paylaştı.

PRCS'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus kentinin Şeyh Nasır bölgesindeki bir eve düzenlediği saldırının ardından çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yedi şehit ve on yaralı hastaneye nakledildi" denildi. İsrail, Pazartesi günü Han Yunus'un doğusu, batısı ve merkezini, şu ana kadarki en geniş alanı kapsayan tahliye emri yayımladı. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, birkaç günde 75 bin sivilin yerinden edildiğini duyurmuş, Gazzeli aileler defalarca olduğu gibi yine yola koyulmuştu. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, tahliye emriyle ilgili açıklamasında, "Filistinli siviller on yıllar boyunca pek çok kez savaş ve çatışmaların ortasında kaldı. Sadece geçtiğimiz birkaç gün içinde Gazze'nin güney batısında 75 binden fazla insan yerinden edildi. İsrailli yetkililer bir gecede, daha fazla insanı tekrar tekrar kaçmaya zorlayan ek emirler yayınladı. Bazıları sadece çocuklarını yanlarında taşıyabiliyor, bazıları ise tüm hayatlarını küçük bir çantada taşıyor. Sığınakların zaten ailelerle dolup taştığı aşırı kalabalık yerlere gidiyorlar. Her şeylerini kaybettiler ve her şeye ihtiyaçları var. Diğer savaşlardan farklı olarak Gazze halkı kapana kısılmış durumda ve gidecek hiçbir yerleri yok" ifadelerini kullanmıştı.