Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye mülteci kampını vurdu

FİLİSTİN Kızılayı, İsrail'in Gazze'de bulunan Cibaliye mülteci kampını vurduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay ekipleri, işgalcilerin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampında bir evi hedef almasının ardından bir ceset çıkardı ve 3 yaralıyı kurtardı" denildi. Sağlık ekiplerin faaliyetleri, saniye saniye kameralara yansıdı.