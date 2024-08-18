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Filistin Kızılayı, Han Yunus'ta Psikososyal İlk Yardım Kampını Tamamladı

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Filistin Kızılayı, Han Yunus'ta düzenlenen Psikososyal İlk Yardım (PFA) Kampının tamamlandığını ve 800 çocuğun katıldığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, Han Yunus'ta başlatılan Psikososyal İlk Yardım (PFA) Kampının tamamlandığını, kampa 800 çocuğun katıldığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Önceki gün Filistin Kızılayı Ruh Sağlığı Departmanı, Han Yunus'taki çeşitli barınma kamplarında düzenlenen ve bir hafta süren 'Psikososyal İlk Yardım (PFA) Kampı' faaliyetleri için bir kapanış töreni düzenledi. Yaklaşık 800 çocuğun katıldığı kampta hikaye anlatımı, kesme yapıştırma, geleneksel dabke dansı ve resim gibi çeşitli istasyonlar ve rekreasyonel faaliyetler yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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