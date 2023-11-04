Filistin Kızılayı, Gazze'ye 30 yardım tırı gönderdi

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 30 yardım tırının daha girdiğini duyurdu. Tırların içinde ilaç, tıbbi malzeme, gıda ve su bulunuyor.

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 30 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 30 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığı belirtildi.

Tırlardan 3'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, 19'unun Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ve 8'inin de Filistin Kızılayına tahsis edildiği aktarıldı.

Tırlardan 4'ünde ilaç ve tıbbi malzeme, diğerlerinde ise gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 451 yardım tırının ulaştığı belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise izin verilmediği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.