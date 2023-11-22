Filistin Kızılayı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden yaralıları tahliye eden acil servis konvoyunun 5 saattir İsrail ordusu tarafından bekletildiğini ve insanların yaşamlarının riske atıldığını bildirdi.

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden yaralıları tahliye eden konvoy İsrail ordusu tarafından bekletiliyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de sağlık tesislerine yönelik saldırılar hakkında bilgi toplamaya devam ettiğini, zaman içinde ne yönde adım atacağına karar vereceğini bildirdi.

BM Sözcülük Ofisi, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü, yetkisinin Gazze'de sağlık tesislerine yönelik saldırılara ilişkin bilgileri teyit etmek, yayınlamak ve BM Genel Sekreterine bilgi vermek olduğunu söyledi. Daha sonra Genel Sekreterin soruşturma için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ya da başka bir örgüte görevlendirme yetkisi olduğunu kaydettiler. Kriz başladığından bu yana sağlık tesislerine yönelik 350 saldırı olduğunu göz önünde bulundurursak, Genel Sekreter UCM ya da başka bir örgütü görevlendirmeyi düşünüyor mu?" sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Verilen yanıtta, "Halen bilgi toplama sürecindeyiz. Daha sonra atacağımız adımlara karar vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.