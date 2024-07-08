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Filistin Kızılayı, Gazze'deki çalışanlarının yer değiştirmesi için çağrıda bulundu

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Filistin Kızılayı, Gazze'deki çalışanlarının tükenmiş durumda olduğunu ve Batı Şeria'daki meslektaşlarının yerlerini alabilmesi için insani yardım personelinin rotasyona tabi tutulması çağrısında bulundu.

Filistin Kızılayı, örgütün 1000 çalışanının 9 aydır Gazze Şeridi'nde insani yardımlar ve sağlık hizmetleri için ara vermeden çalışmak zorunda kaldığını ve tükenmiş durumda olduklarını duyurdu. Örgüt, Filistin Kızılayı'nın Batı Şeria'daki çalışanlarıyla Gazze'dekilerin yer değiştirmesi için çağrıda bulundu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'deki 1000'den fazla Filistin Kızılayı çalışanı ve gönüllüsü tükenmiş durumda. Korkunç koşullarda 9 aydır her gün hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için yorulmadan çalışıyorlar. Bunun da ötesinde, birçoğu aileleriyle birlikte yerlerinden edilmiş durumda ve şu anda çadırlarda yaşıyorlar. Batı Şeria'daki Filistin Kızılayı mensuplarının Gazze'deki meslektaşlarının yerini alabilmesi için insani yardım personelinin rotasyona tabi tutulması çağrısında bulunuyoruz. Ramallah'taki merkezimizden Gazze Şeridi'ne sadece iki saatlik bir yolculuk olduğu için bu mümkün olmalıdır, ancak meslektaşlarımızın şu anda Gazze'ye girmelerine izin verilmemektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Batı Şeria Filistin Gazze İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

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