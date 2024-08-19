Filistin Kızılayı, Gazze'de Yakıt Sorunu Nedeniyle Yardım Faaliyetlerini Sürdüremiyor

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde yakıt sorunu nedeniyle insani yardım faaliyetlerinin minimum kapasiteyle yürütüldüğünü, faaliyetlerin durma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı hizmetleri, ambulansların, acil tıbbi kliniklerin ve yardım hizmetlerinin işletilmesi için gereken ciddi yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze ve kuzey Gazze'de durdurulma riskiyle karşı karşıyadır. Kızılay ekipleri halihazırda yakıt sıkıntısı yaşıyor ve şu anda Gazze ve kuzey Gazze'de çalışan sekiz ambulanstan yalnızca ikisi minimum kapasiteyle çalışıyor; her ikisi de bugün tamamen durma riskiyle karşı karşıya. Bu durum ekiplerin hizmet sunma kabiliyetini ciddi şekilde engellemekte ve bu vilayetlerdeki sağlık krizini daha da kötüleştirmektedir" denildi.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) ile birlikte en aktif faaliyet gösteren örgütler arasında yer alıyor.