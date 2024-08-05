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Filistin Kızılayı, Gazze'deki okul saldırısında hayatını kaybedenleri taşıdı

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Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki El Nasr ve Hasan Selame okullarına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazelerini ve yaralananları taşıdı. Görüntülerde, çok sayıda çocuğun yaralandığı görüldü.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde vurulan iki okulda hayatını kaybedenlerin cenazelerini ve yaralananları taşıdı. Örgütün paylaştığı görüntüde çok sayıda çocuğun yaralandığı görüldü.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay ekipleri, İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki El Nasr ve Hasan Selame okullarına düzenlediği hava saldırısında şehit olan ve yaralanan çok sayıda kişiyi taşıdı" denildi.

Filistin Kızılayı'nın paylaştığı görüntülerde, sağlık ekiplerinin yaralanan ve korkmuş çok sayıda çocuğu saldırı bölgesinden taşıdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Filistin Kızılay Gazze Dünya Haberler

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