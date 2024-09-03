Filistin Kızılayı Derneği Başkanı: Gazze yaşanamaz bir yer haline geldi

Filistin Kızılayı Derneği (PRCS) Başkanı Younis al-Khatib, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kızılay Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Yarın ateşkes sağlansa bile Gazze yaşanamaz bir yer haline geldi" dedi.

Amman'da Ürdün Kızılayı Derneği tarafından düzenlenen 11'inci Kızılhaç ve Kızılay Orta Doğu Konferansı'nda konuşan PRCS Başkanı al-Khatib, "Çatışmanın üzerinden 11 aydan fazla bir süre geçmişken, Gazze'de yaşananların doğal bir felaket olmadığını her zaman hatırlamalıyız. Yarın bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılsa bile, artan insani yardım ve yeniden inşa sorunu çözmeyecektir. Gazze yaşanamaz bir yer haline geldi" diye konuştu.