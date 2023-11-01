Filistin Kızılayı Ambulans Ekibinin Saldırı Anları

Filistin Kızılayı, Gazze'de görev yapan bir ambulans ekibinin saldırılar sırasında yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Görüntülerde, art arda gelen patlama sesleri duyuldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Yardım çalışanları, Gazze Şeridi'ndeki insanları kurtarmak için hayatlarını riske atıyor. Bu görüntü, Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılar nedeniyle sağlık görevlilerinin üç haftayı aşkın bir süredir yaşadıkları dehşeti gözler önüne seriyor' denildi.

Görüntülerde, ambulans sürücüsünün telsizle diğer meslektaşlarına yaptığı çağrıda, 'Ambulansları göndermeyin. Burası güvenli değil, güvenli değil' dediği duyuldu. Görüntünün devamında ise art arda gelen patlama sesleri duyulurken; bir binada patlama sonrası çıkan yangın da görüldü.