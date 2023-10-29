Filistin Kızılayı, Al-Quds Hastanesi'ne saldırı tehdidi aldı

Filistin Kızılayı, Gazze'de bulunan Al-Quds Hastanesi'ne saldırı olacağı ve tahliye edilmesi konusunda tehdit edildiklerini açıkladı.

Filistin Kızılayı, Gazze'de bulunan Al-Quds Hastanesi'ne saldırı olacağı ve tahliye edilmesi konusunda tehdit edildiklerini açıkladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı, işgal makamlarından Gazze Şeridi'ndeki Al-Quds Hastanesi'nin bombalanacağı gerekçesiyle derhal boşaltılması yönünde ciddi tehditler aldı. Bu sabahtan beri hastanenin 50 metre uzağına baskınlar düzenleniyor" denildi.