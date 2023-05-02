Filistin, Khader Adnan'ın ölümünü kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hapishanesinde açlık grevinde olan Khader Adnan'ın hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracaklarını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bugün açıklama yaparak Filistinli Khader Adnan'ın İsrail hapishanesinde açlık grevinden dolayı hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. Filistin Dışişleri, olayla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracaklarını belirtti.

İsrailli yetkililerin, hapishanede tutuklu bulunan ve 3 aydan fazla bir süredir açlık grevinde olan Filistinli Khader Adnan'ın bugün hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri, Adnan'ın İsrail hapishanesinde ölmesini şiddetle kınadıklarını ifade ederek İsrailli makamları gerekli tıbbi tedbiri almamakla suçladı.