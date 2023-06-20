Filistin, İsrail medyasının dezenformasyonuna karşı Araplarla birlikte hareket etme çağrısı yaptı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail medyasının "dezenformasyonuna" karşı koymak için Araplar ile Filistinlilerin ortaklığında bir mekanizma kurma çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail medyasının "dezenformasyonuna" karşı koymak için Araplar ile Filistinlilerin ortaklığında bir mekanizma kurma çağrısında bulundu.

Fas merkezli Beyt Mal el- Kudüs eş-Şerif Ajansı, başkent Rabat'ta yarın başlayacak 53. Arap Enformasyon Bakanları Toplantısı öncesi " Kudüs'ün Kültürel Kimliğini Desteklemede Medyanın Rolü" temalı panel düzenledi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, panel sırasında basına yaptığı açıklamalarda, Kudüs'ün tehlikede olduğunu ve İsrail'in dünya kamuoyunu dezenformasyonlarıyla ikna etmek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Ebu Rudeyne, "İsrail medyasının dezenformasyonuna karşı koymak için Araplar ile Filistinlilerin bir mekanizma kurması gerekiyor. Bunu talep ettik ve talep etmeye devam edeceğiz." dedi.

Filistinliler olarak topraklarına ve kutsallarına bağlı kaldıklarını vurgulayan Ebu Rudeyne, bu konuda Araplardan daha çok çaba beklediklerini ifade etti.

Fas Kültür Bakanı Mehdi Bin Said de panelin açılışındaki konuşmasında, Filistin meselesiyle ilgili gelişmelerin medyayı profesyonel ve etik bir savaşın içine koyduğuna işaret etti.

Bin Said, Kudüs'ü medyadaki bir mesele olarak değil insanlık meselesi olarak gördüklerinin altını çizdi.