Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Arap Birliği'nden dışişleri bakanları düzeyinde acil bir toplantı talep etti. Filistin ayrıca toplantıda Batı Şeria'daki son gelişmeleri ve Filistin halkını destekleme yollarını görüşmek istiyor.

Filistin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Arap Birliği'nde görüşmek üzere acil toplantı talep etti

KAHİRE, 31 Ekim (Xinhua) -- Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "taarruzunu" görüşmek üzere Arap Birliği'nden dışişleri bakanları düzeyinde acil bir toplantı talep etti.

Arap Birliği'ndeki Filistin temsilcisinin ofisinden bir kaynağın Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, Suudi Arabistan ile koordinasyonun ardından resmi talebi birliğe iletti.

Filistin'in toplantıda ayrıca Batı Şeria'daki son gelişmeleri ve sosyal, ekonomik, insani ve siyasi sıkıntılarla karşı karşıya olan Filistin halkını destekleme yollarını görüşmek istediği belirtildi.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e beklenmedik bir saldırı başlatarak binlerce roket fırlatmış ve İsrail topraklarına sızmıştı. İsrail ise yoğun hava saldırıları ve kara operasyonlarının yanı sıra bölgede su, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaç maddeleri kesintilerini de içeren bir abluka ile karşılık veriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre Hamas saldırıları sırasında İsrail'de en az 1.400 kişi öldü ve toplam 239 kişi rehin alındı.

Hamas tarafından yönetilen Filistin Sağlık Bakanlığı ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısının 8.306'ya yükseldiğini bildirdi. Öte yandan devam etmekte olan İsrail hava saldırılarında 21.048 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.