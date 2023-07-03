Filistin, İsrail'in Cenin saldırısının durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yaptı

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırının durdurulması için ABD'ye ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası görüşmelerde bulunarak İsrail'in Cenin saldırısına son verilmesi için çağrıda bulundu. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrailli savaş suçlularının hesap vermesi istendi.

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırının durdurulması için ABD'ye ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin saldırısına son verilmesi için uluslararası görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ihlallerin derhal durdurulması için ABD'ye ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) de "sessizliğini bozması ve İsrailli savaş suçlularından hesap sorması" istendi.

"İşgal güçlerinin suçları, saldırganlığı ve sömürgeci planlarının ortaya dökülmesi için bölgesel ve uluslararası düzeydeki siyasi ve diplomatik adımların yoğunlaştırıldığı" kaydedilen açıklamada, " İsrail, bu saldırganlığını, savaş uçakları, 200'den fazla askeri araç ve en az 1300 askerin katıldığı gerçek bir savaş değil de sanki bir görevmiş gibi uluslararası kamuoyuna pazarlamaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de Filistinli büyükelçilere çağrıda bulunarak, görev yaptıkları ülkelerde dışişleri bakanlığı, kamuoyu ve medya kuruluşları düzeyinde İsrail'in Cenin kentinde yürüttüğü bu savaşı teşhir etmelerini istedi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Bergusi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cenin'deki vahşi saldırı ve çirkin katliamın, Filistin halkının direnişini kıramayacağını" söyledi.

Dünya kamuoyunun "faşist İsrail yöneticilerinin savaş suçlarına sessiz kaldığını" dile getiren Bergusi, 2002'de olduğu gibi gözler önünde işlenen kanlı saldırılara bir yenisinin eklendiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, 27 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.