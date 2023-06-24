Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim projelerini eleştirdi

Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim projelerini sert bir dille eleştirerek, girişimin uluslararası meşruiyete saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

RAMALLAH, 24 Haziran (Xinhua) -- Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim projelerini sert bir dille eleştirerek, girişimin uluslararası meşruiyete saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde onlarca rastgele yasadışı yerleşim karakolu kurmak üzere İsrailli yerleşim birliklerine yeşil ışık yaktı" ifadelerini kullandı. Bakanlık bunun, "İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'nın ilhakını hızlandırmaya yönelik resmi çabası" olduğunu belirtti.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesi Cuma günü yayımladığı bir haberde, İsrailli yerleşimcilerin Perşembe gününden bu yana Batı Şeria'da rastgele en az 7 adet yeni yerleşim karakolu kurduğunu bildirdi.

Bakanlık, "Yerleşimlerin hızlandırılması, barış sürecini yeniden canlandırma ve iki devletli çözüm ilkesini uygulama fırsatına kapıyı tamamen kapatmakla sonuçlanacaktır" ifadesini kullandı.

Bakanlık, "Bu eylem İsrail'in uluslararası meşruiyeti ve kararları, uluslararası hukuku ve işgalci güç olarak işgal ettiği topraklara karşı sorumluluklarını resmen tanımadığının göstergesidir" diye ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2016'da aldığı 2334 sayılı kararda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmasına yönelik talebini yinelemişti.

İsrail, 1967'de Batı Şeria'nın kontrolünü ele geçirmiş ve onlarca yerleşim birimi kurmuştu.

Yerleşim birimleri meselesi, Filistin-İsrail ihtilafının en önemli yönünü oluşturmakla birlikte 2014 yılında iki taraf arasında yürütülen son barış görüşmelerinin tıkanmasının ana nedenlerinden birini teşkil ediyor.