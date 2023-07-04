Filistin, İsrail ile güvenlik koordinasyonu iddialarını yalanladı

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail basınının Filistin ve İsrail arasında güvenlik koordinasyonu yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Filistin yönetimi, İsrail ile iletişimi kesme kararı almıştı.

Filistin, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun devam ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail basınının "Filistin ve İsrail arasında güvenlik koordinasyonu yapıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İsmi açıklanmayan Filistin güvenlik kaynağından aktarılan açıklamada, "Filistin güvenlik güçleri, Filistin yönetiminin bu konudaki kararına bağlıdır. Bu konuda kafa karışığı amaçlayan söylentilerin hepsi, Filistin yönetimine ve güvenlik kurumlarına karşı yürütülen kampanyanın bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Basına "doğruluk ve tarafsızlık" çağrısı yapan Filistin güvenlik yetkilisi, "İsrail'in oyunlarına kapılmadan" Filistin'in resmi kaynaklarına itibar edilmesini istedi.

İsrail Kanal 13 televizyonu, "Filistin yönetiminin güvenlik koordinasyonunu durdurma açıklamasına rağmen, İsrail ve Filistinli üst düzey subaylar arasında temasların devam ettiğini" iddia etmişti.

Filistin yönetimi, İsrail ile tüm iletişimi kesme kararı almıştı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin yönetimi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde, pazartesi günü düzenlenen olağanüstü toplantı sonrasında, "Cenin'e yönelik saldırıya karşılık, İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurma kararı alındığını" açıklamıştı.

İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.