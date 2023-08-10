Filistin, İspanyol şirketlere karşı harekete geçme çağrısında bulundu

Filistin, İspanya'ya işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet göstererek uluslararası hukuku ihlal eden 2 İspanyol şirkete karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Filistin'in Sesi Radyosuna yaptığı açıklamada, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Hector Jose Hernandez'e bir mektup göndererek, işgal altındaki Kudüs'te İsrail'in hafif raylı sistem projesinin inşasına katkıda bulunan 2 İspanyol şirketine karşı acil önlemler alınmasını talep ettiğini belirtti.

Bakanlığının ve diğer Filistin kurumlarının yasa dışı Yahudi yerleşimlerde faaliyet gösteren şirketleri yakından takip ettiğini kaydeden Useyli, uluslararası hukuku ihlal eden söz konusu 2 şirketin, Kudüs'ün doğusundaki yasa dışı yerleşimleri şehrin batısına bağlaması öngörülen hafif raylı sistem projesinden çekilmesini istedi.

Useyli, İspanyol Bakan'a gönderdiği mektupta İsrail projesinin Kudüs halkı üzerindeki olumsuz etkileri ve Kudüs mirasında yaratacağı köklü değişikliklere dikkati çektiğini aktardı.

Filistin Ekonomi Bakanlığı, yerleşim çalışmalarında yer alan iki şirketin demir yolu yapımında uzmanlaşmış "CAF" ve "GMV" olduğunu bildirmişti.