Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail sınırında sızma saldırısı düzenledi

Filistin İslami Cihad Hareketi, Lübnan'ın İsrail sınırında gerçekleştirdikleri sızma saldırısında 2 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirtti. İsrail ordusu da saldırıya karşılık vererek Hizbullah'a ait 3 askeri hedefi vurdu.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Lübnan'ın İsrail sınırında dün gerçekleştirdikleri sızma saldırısında 2 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi, İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yönelik sınır üzerindeki sızma saldırısında İsrail'in 300'üncü Tugayı'na bağlı 2 subayın öldürüldüğü, 5 İsrail askerin yaralandığı ifade edildi.

İslami Cihad, saldırı sırasında 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah'ın Lübnan sınırındaki çatışmada öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan sınırı üzerindeki çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim'de Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, buna topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

Ancak İsrail, dün Lübnan topraklarından ülkeye sızma girişimi olduğunu, çıkan çatışmada 2 unsurun öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, sızma saldırısına karşılık Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 askeri hedefi vurmuş, bunun neticesinde 5 Hizbullah üyesi hayatını kaybetmişti.

Sızma saldırısını ise Filistin İslami Cihad Hareketi üstlenmişti.