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Filistin İslami Cihad Hareketi, 30 İsrailli Esirin Ellerinde Olduğunu İddia Etti

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrailli askerler ve yerleşimcilerden oluşan toplamda 30 İsraillinin esir alındığını iddia etti ve sadece Filistinli tutuklularla takas edilerek serbest bırakılabileceklerini belirtti.