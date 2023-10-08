Filistin İslami Cihad Hareketi, 30 İsrailli Esirin Ellerinde Olduğunu İddia Etti
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Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrailli askerler ve yerleşimcilerden oluşan toplamda 30 İsraillinin esir alındığını iddia etti ve sadece Filistinli tutuklularla takas edilerek serbest bırakılabileceklerini belirtti.
Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, ellerinde 30 İsrailli esirin bulunduğunu iddia etti.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketine yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen Televizyonunun internet sitesi, En-Nahhale'nin açıklamasını yayımladı.
İsrailli askerler ve yerleşimcilerinden oluşan toplamda 30 İsraillinin İslami Cihat tarafından esir alındığını ifade eden En-Nahhale, İsraillilerin sadece Filistinli tutuklularla takas edilerek serbest bırakılabileceğini belirtti.
Kaynak: AA / Dünya