Filistin'in Evrensel Posta Birliği'nde Temsili Artıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin'in Evrensel Posta Birliği çalışmalarına etkin katılımı teklifinin kabul edildiğini bildirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de düzenlenen 28'inci Evrensel Posta Birliği (UPU) Kongresi'nde Filistin'in UPU çalışmalarına daha etkin katılımını destekleyen teklifin kabul edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin güçlü desteğiyle kabul edilen bu kararla birlikte Filistin, gözlemci ülke statüsünü korumakla birlikte UPU bünyesinde fiilen daha geniş temsil ve katılım imkanlarına kavuştu" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN BAYRAĞI DA DİĞER ÜLKE BAYRAKLARI ARASINDA YER ALACAK'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin desteği ile kabul edilen düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, "UPU Genel Merkezinde artık Filistin bayrağı da diğer ülke bayrakları arasında yer alacak, ülke ismi diğer devletlerle birlikte alfabetik sırada anons edilecek. Ayrıca Filistin, konuşmacı listelerinde yer alacak, gündem önerisi sunabilecek, gündem dışı söz alabilecek ve teklifler hakkında görüş bildirebilecek" diye konuştu.

Filistin'in 2012 yılında Bileşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'üye olmayan gözlemci devlet' olarak tanınmasının ardından, UPU çatısı altında elde ettiği bu kazanımın uluslararası temsil açısından önemine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bu kazanım ile Filistin'in sesi uluslararası alanda daha fazla duyulacak. Teklife göre Filistin, UPU Konseylerine üye olma ve oy kullanma hakkına henüz sahip olmasa da karar alma süreçlerinde fikir beyan edebilecek, grup adına söz alabilecek ve sahada yürütülen teknik çalışmalara doğrudan katkı sunabilecek" dedi.