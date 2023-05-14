Filistin ile İsrail arasında ateşkes ilan edildi

Filistin ile İsrail arasında geçen hafta başlayan çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiği ve ateşkesin bugün akşam başlayacağı açıklandı. Birlemiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Filistin ile İsrail arasında geçen hafta başlayan çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiği ve ateşkesin bugün akşam başlayacağı açıklandı. Çatışmalar sırasında toplamda 33 Filistinlinin ve 2 İsraillinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Birlemiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland dün akşam açıklama yaparak "Gazze ve İsrail'de duyurulan ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı. Özel Koordinatör Wennesland açıklamasında Mısır'ı ateşkes için yaptığı çalışmalarından dolayı takdir ettiğini vurguladı ve tarafları ateşkese bağlı kalmaya davet etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı dün İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarını kınayarak çatışmayı tırmandırdığını belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in işgal altındaki Gazze'de yürüttüğü hava saldırılarında 6'sı çocuk 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplamda 190 kişinin yaralandığını vurguladı. İsrail tarafı ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.