Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Heyeti Mısır İstihbarat Başkanı ile Görüştü
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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) heyeti, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Filistin meselesini ve Kahire'de düzenlenecek Filistinli gruplar toplantısını görüştü. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler, Filistin davasının maruz kaldığı tehlikeler ve Filistin'deki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi yolları ele alındı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) heyeti, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Filistin meselesini ve Kahire'de düzenlenecek Filistinli gruplar toplantısını görüştü.
FHKC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mizhir başkanlığındaki heyet, davet üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Heyet, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile bir araya gelerek, Filistin'deki son gelişmeleri, Filistin davasının maruz kaldığı tehlikeleri, halkın meşru haklarına bağlılığını güçlendirmenin yollarını ele aldı.
Görüşmede ayrıca hareketin, 30 Temmuz'da Mısır'da Filistinli grupların genel sekreterleriyle yapılacak toplantıdan beklentileri ile Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme yolları masaya yatırıldı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 10 Temmuz'da Filistinli grupların genel sekreterlerini Mısır'da olağanüstü toplantıya davet ettiği duyurulmuştu.
Kahire'de 30 Temmuz'da yapılacak toplantıda, İsrail'in 3 Temmuz'da Cenin kentine düzenlediği 48 saatlik saldırıların ardından Filistin davasının önündeki tehlikeler ve meydan okumaların ele alınacağı bildirilmişti.