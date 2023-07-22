Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Heyeti Mısır İstihbarat Başkanı ile Görüştü

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) heyeti, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Filistin meselesini ve Kahire'de düzenlenecek Filistinli gruplar toplantısını görüştü. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler, Filistin davasının maruz kaldığı tehlikeler ve Filistin'deki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi yolları ele alındı.