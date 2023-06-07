Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Filistin meselesini görmezden gelmesi bölgenin ve dünyanın güvenliğini tehdit ediyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin meselesini hiçe saymasının hem bölgenin hem de dünyanın güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarında her gün işlediği suçlar, ihlaller ve hükümet uygulamaları ile bunlar için büyük bir bütçe ayırarak Filistin meselesinin uluslararası düzeyde görmezden gelinmesi için çaba sarf ettiği" ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin meselesini hiçe saymasının hem bölgenin hem de dünyanın güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarında her gün işlediği suçlar, ihlaller ve hükümet uygulamaları ile bunlar için büyük bir bütçe ayırarak Filistin meselesinin uluslararası düzeyde görmezden gelinmesi için çaba sarf ettiği" ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerin, Filistin meselesinin çözümünün gerektirdiklerini hiçe saydığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in özellikle Orta Doğu'yla ilgili uluslararası siyasetin önceliklerini Filistin meselesinden uzak bir şekilde yeniden belirlenmesi için çabaladığı aktarıldı.

Filistin meselesinin, bölgedeki çatışmanın ana nedeni, güvenlik ve istikrarının anahtarı olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistin meselesi ve çözümünün gerektirdiklerini görmezden gelmesi bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.