Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alması savaş suçu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Bakanlığın Facebook hesabından, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak suretiyle "savaş suçu" işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.