Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin öldürdüğü genç için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla öldürülen genç için Birleşmiş Milletlere, uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. İsrail hükümeti suçlanırken, BM İnsan Hakları Konseyi'nden inceleme yapması ve suçluları adalete teslim etmesi talep edildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla öldürülen 19 yaşındaki Fevzi Mahalfe için Birleşmiş Milletlere, uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işgal güçlerinin Sebastiya beldesindeki "iğrenç öldürme, yaralama ve tutuklama suçunun" en ağır ifadelerle kınandığı belirtildi.
Açıklamada, "BM İnsan Hakları Konseyi'nden suça ilişkin inceleme yapması, suçluları ve onların arkasındaki isimleri adalete teslim etmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsrail hükümetinin suçlandığı açıklamada, "Olay, İsrail hükümetinin Filistin vatandaşlarına ateş açılması konusunda kolaylıklar tanıması sonucu oluşmuştur." ifadeleri yer aldı.
Fevzi Mahalfe ve bir arkadaşı dün gece Sebastiya beldesinde arabalarıyla seyir halindeyken İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olmuştu.
Filistin Kızılayı yaralı Filistinlinin gözaltına alındığını belirtirken Mahalfe'nin naaşının da İsrail makamlarından teslim alındığını kaydetmişti.