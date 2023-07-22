Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin öldürdüğü genç için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla öldürülen genç için Birleşmiş Milletlere, uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. İsrail hükümeti suçlanırken, BM İnsan Hakları Konseyi'nden inceleme yapması ve suçluları adalete teslim etmesi talep edildi.