Filistin Dışişleri Bakanlığı, Biden'ı İsrail hükümetini eleştiren sözlerini eyleme dönüştürmeye çağırdı

RAMALLAH, 10 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail hükümetini eleştiren sözlerini, Filistin halkını koruyacak tatbiki önlemlere dönüştürmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık Pazar günü yaptığı açıklamada Biden'dan "İsrail yerleşimlerinin genişlemesini durdurmasını" ve "çatışmanın çözümü için İsrail hükümetini görüşme yoluna girmeye zorlamasını" istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin yasadışı yerleşimleri sürdürmesi, onu yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve BM kararları uyarınca hesap vermeye değil, aynı zamanda BM yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmaya da götürecektir" ifadeleri kullanıldı.

The Times of Israel haber sitesine göre Biden, Pazar günü mevcut İsrail hükümetinin, kendisinin İsrail'de gördüğü "en aşırıcı üyelere" sahip olduğunu söylemişti.

Biden, "Batı Şeria'da istedikleri her yerde yerleşimi destekleyen İsrail kabinesi, çatışmada sorunun parçası durumunda" diye eklemişti.

Bakanlığın açıklamasında bu ifadeler "Başkan Biden'ın İsrail hükümetine ilk kez attığı eşi görülmemiş nitelikteki bir tokat" şeklinde tanımlanarak memnuniyetle karşılandı.

Bakanlık ayrıca Biden yönetimine "Filistin davasına yönelik açıkladığı taahhütleri yerine getirme ve Filistin'in uluslararası forumlardaki meşru yaklaşımlarını destekleme" çağrısı da yaptı.

ABD 2013 yılında, İsrail ile Filistin arasında 9 ay boyunca yürütülen doğrudan barış görüşmelerine hamilik etmişti. Ancak yerleşim yerleri ve Filistin devletinin sınırları konusundaki derin görüş ayrılıkları yüzünden görüşmeler 2014 Mart ayı sonuna doğru kesintiye uğramıştı.

2022 seçimlerinde aşırı sağcı ittifak ortaklarıyla 64 sandalye kazanan Başbakan Binyamin Netanyahu, mevcut İsrail hükümetinin başında bulunuyor. Netanyahu hükümeti 29 Aralık 2022'de yemin ederek göreve başlamıştı.