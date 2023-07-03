Filistin direniş grupları İsrail güçlerini hedef aldı

Filistin direniş gruplarından Cenin Tugayı, İsrail güçlerine ait bir askeri aracın el yapımı patlayıcıyla hedef alındığını bildirdi. İsrail güçleri arasında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.