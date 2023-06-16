Filistin Devlet Başkanlığı: İsrail'in suçları bölgeyi şiddete sürüklüyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı işlediği suçlarla bölgeyi daha fazla şiddete sürüklediğini söyledi. Rudeyne, İsrail'in cezalandırma politikalarının uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

RAMALLAH, 16 Haziran (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı işlediği "suçlarla" tüm bölgeyi daha fazla şiddete sürüklediğini söyledi.

Sözcü, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskında bir Filistinlinin ölmesi ve bir evin havaya uçurulmasının ardından Perşembe günü düzenlediği basın açıklamasında bu ifadeleri kullandı.

"İsrail hükümeti halkımıza karşı durmaksızın işlediği suçlarla bölgeyi bir şiddet döngüsüne sürüklemekte ısrar ediyor" diyen Rudeyne, İsrail'in evleri yıkmak, insanları öldürmek ve kasabalara saldırmak gibi "cezalandırma politikalarının" "uluslararası hukuka göre savaş suçu" teşkil ettiğini söyledi.

Rudeyne, İsrail'in yaptıklarına karşı Filistinlilere koruma sağlanması ve sorumluların adalete teslim edilmesi için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Perşembe günü 20 yaşındaki Nablus sakini Khalil Yehya Anis'in İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Filistin ve İsrail resmi rakamlarına göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrailliler ve Filistinliler arasında Ocak ayı başından bu yana tırmanan gerilim, 160'tan fazla Filistinlinin ve yaklaşık 20 İsraillinin karşılıklı saldırılarda hayatını kaybetmesine neden oldu.