Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Rusya Devlet Başkanı Putin Telefon Görüşmesi Yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde iki ülkedeki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Putin, Abbas'a ve Filistin halkına Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti. Abbas ise Rusya'nın Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık özlemlerine verdiği desteği teyit etti ve ülkenin istikrarını diledi.

RAMALLAH, 2 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider görüşmede, iki ülkedeki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cumartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Putin mevkidaşı Abbas'a ve Filistin halkına Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini ve iyi dileklerini iletti.

Haberde, Abbas'ın Filistin-İsrail çatışmasındaki son gelişmeler hakkında Putin'i bilgilendirdiği, Putin'in ise başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurarak Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık özlemlerini gerçekleştirmeleri konusunda Rusya'nın verdiği sarsılmaz desteği teyit ettiği belirtildi.

Abbas, Rusya'da istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik umudunu dile getirirken, ülkeye daha fazla ilerleme ve refah diledi.