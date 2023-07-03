Filistin Devlet Başkanı Abbas, uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği saldırının ardından uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. Abbas, Filistin halkını direnmeye ve topraklarını korumaya davet etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

Abbas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırının ardından atılması gereken acil adımları görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Abbas, "Uluslararası toplumdan halkımıza uluslararası koruma sağlaması ve işgal devletine yaptırım uygulanması isteğimizi yineliyoruz." dedi.

Filistinli direniş gruplarının genel sekreterlerine durumun risklerini görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısı yapan Abbas, Filistin halkını da kararlı bir şekilde direnmeye, toprakları ve kutsal değerleri korumak için "tek saf" olmaya davet etti.

Abbas, hükümete ve güvenlik mekanizmalarına, "Filistinli vatandaşların direnişi güçlendirmek için Cenin kenti ile mülteci kampına gerekli her şeyi sağlama talimatı" verdiğini belirtti.

Devlet Başkanı Abbas, Filistin yönetiminin İsrail'in Cenin'e yönelik saldırısına tepki olarak yeni kararlar alacağını ifade etti.

İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.