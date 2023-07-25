Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği vurguladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği ve Kudüs'ü savunma çabalarını önemsediklerini belirtti. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında bu konulara değindi. Ayrıca Abbas, Türkiye'nin gelişimine ve başarılarına da değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için neler yapılabileceğini görüştüklerini ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, " Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğe ve Kudüs'ü savunarak halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerine önem veriyoruz." dedi.

Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Şüphesiz ülkeler ve halklar arasındaki ilişkileri güçlendiren bu tür toplantıları ve birliktelikleri önemsediklerini dile getiren Abbas, " Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğe ve Kudüs'ü savunarak halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Abbas, Türkiye'nin de her daim daha çok gelişim ve atılım kaydetmesini arzu ettiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'taki seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı başarılı ziyaretin Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenadaki gücünü ve yetkinliğini ortaya koyduğunu vurgulayan Abbas, Türkiye'yi yüksek kalite ve teknolojiye sahip elektrikli araç Togg'u üretmesinden dolayı da tebrik etti.

Abbas, Erdoğan ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bağlamında neler yapılabileceğini görüştüklerini kaydederek "İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasında bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, yine Filistin Yatırım Fonu'yla, Türkiye'deki girişimcilerin katkısıyla, Cenin Organize Sanayi Bölgesi'nin yakında faaliyete geçecek olmasından da mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

İsrail'e ilişkin Abbas, "İsrail hükümeti aşırı sağcı ve radikal tutumuyla tüm barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. Irkçı ve tamamen sömürgeye dayalı yaklaşımıyla birlikte bu sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözlerini de yerine getirmemiştir. Bu sözlerin en sonuncusu da Akabe ve Şarm el-Şeyh'te uzlaşmaya varılan anlaşmalardır. İsrail işgali daha da güçlendirmek adına birçok girişimlere de devam etmektedir. Filistinliler olarak haklı, meşru haklarımızı koruyabilmek için de gerekli çabalarımızı yapmaktayız." diye konuştu.

"BM'nin yaklaşık 1000 kararının hiçbiri uygulanmıyor"

Abbas, uluslararası toplumun bu konuda aciz ve Filistin halkına karşı işlenen suçlara kayıtsız kaldığını aktararak, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan yaklaşık 1000 kararın hiçbirinin uygulamaya geçmediğini de vurguladı.

Türkiye'nin her daim Filistin'in uluslararası arenada haklarını savunduğunu ve bu bağlamda siyasi girişimlerini sürdürdüğünün altının çizen Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik elde etmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Abbas, BM'nin Nekbe'yi tanımasının önemli olduğunu anımsatarak, bu bağlamda her yılın 15 Mayıs'ında Nekbe'yi anmak ve bunu sürdürmek gerektiğini kaydetti.

BM Genel Kurulu'nun Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail işgaliyle ilgili görüş istediğini ve Türkiye'nin ilgili mahkemeye yazılı görüş sunarak raporunu beyan ettiğini aktaran Abbas, Filistinli oluşumların mütevelli heyetlerini bir araya getirerek Kahire'de tekrar ulusal uzlaşıyı yerine getirmek için girişimde bulunduklarını söyledi.

Abbas, amaçlarının Filistin halkını ve topraklarını tehdit eden her türlü sıkıntının ve zorluğun ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, "Sizlere (Cumhurbaşkanı Erdoğan), Türk devletine ve kıymetli Türk halkına, Filistin davasının ve halkının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Ayrıca Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar göstermiş olduğu ilkesel tutum ve desteği nedeniyle Ramallah'ın en büyük meydanlarından birine "Recep Tayyip Erdoğan/Başkan Erdoğan Meydanı" adının verilmesine dair karar alındığını belirtti.