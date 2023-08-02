Filistin Devlet Başkanı Abbas, GKRY lideri Hristodulidis ile Filistin davasını ele aldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkesini ziyaret eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Filistin davasını ele aldı. Abbas, Hristodulidis'e Filistin davasına ilişkin son gelişmeleri anlattı ve işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti. İki lider, İsrail hükümetinin uygulamaları ve yerleşimci problemleri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkesini ziyaret eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Filistin davasını ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı, Ramallah'ta GKRY lideri Hristodulidis ile bir araya geldi.

Abbas, Hristodulidis'e Filistin davasına ilişkin son gelişmeler ile İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrar umutlarını yok eden uygulamalarından bahsetti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Abbas, GKRY ile ortak bakanlar komitesini kurmayı ve ticaret, turizm ve ekonomik alanlar da dahil olmak üzere işbirliğini geliştirmek istediklerini aktardı.

Abbas, uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü korumak için Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğinin sağlanması ve Filistin'in daha fazla Avrupa ülkesi tarafından tanınmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Hristodulidis'e, İsrail hükümetinin uygulamaları ve yerleşimci problemlerini anlattığını kaydeden Abbas, "Bölgemizde herkes için güvenlik barışı sağlamak ve İsrail'in hukuk üstü ırkçı bir devlet gibi davranmasına son vermek adına halkımızın maruz kaldığı uygulamalar karşısında uluslararası toplumun ciddi bir şekilde yanımızda durmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Hristodulidis de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik isteğini ve GKRY'nin iki devletli çözüm temelinde barışı ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirtti.

Toplantının ardından Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Batı Şeria'daki Ayn Kiniya beldesinde yürütülecek bir projeye destek sağlanması için bir işbirliği anlaşması imzaladı.