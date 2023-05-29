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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Dünya Haberleri

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Filistin Dünya Haberler

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