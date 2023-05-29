Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.