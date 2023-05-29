Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Dünya Haberleri
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya