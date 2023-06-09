Filistin Devlet Başkanı Abbas, Çin'i ziyaret edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abbas'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-16 Haziran'da resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'deki basın toplantısında, Filistin liderinin "Çin halkının eski ve iyi bir dostu" olduğunu ifade ederek, Abbas'ın bu yıl Çin'in ziyaret eden ilk Arap lider olacağına işaret etti.

Çin'in Filistin Kurtuluş Örgütünü (FKÖ) ve Filistin Devleti'ni ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Vang, "Filistin sorunu, Orta Doğu sorununun merkezindedir ve bölgenin barış ve istikrarı kadar küresel eşitlik ve adaletin sağlanması açısından da önemlidir. Çin, Filistin halkının haklı davasını ve meşru haklarını yeniden kazanma mücadelesini destekliyor." dedi.

Devlet Başkanı Şi Cinping ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın rehberliğinde son yıllarda Çin-Filistin ilişkilerinde siyasal güvenin ve halklar arasında dostluğun derinleştiği olumlu bir ivme yakalandığını vurgulayan Sözcü Vang, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanı Şi, son 10 yılda birden çok kez Filistin sorununun çözümü için Çin'in önerilerini ortaya koydu. İki devletli çözüm temelinde siyasi bir uzlaşma yolunda kararlılıkla ilerlenmesi ve barış için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak, Filistin sorununa en erken tarihte adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdürecek."