Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cenin Mülteci Kampı'nı Ziyaret Etti

İsrail ordusunun saldırıları sonrası büyük yıkımın yaşandığı Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kampın direniş ve mücadelenin sembolü olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun geçen hafta iki gün boyunca saldırdığı ve geride büyük yıkım bıraktığı Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Cenin Mülteci Kampı, direniş, mücadele ve kararlılığın sembolüdür." dedi.

Abbas'ın ziyareti öncesinde Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kenti ve kampı çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

2012'den bu yana Cenin'e ilk ziyaret

Filistinliler, 2012'den sonra ilk defa Cenin'i ziyaret eden Abbas'ın konvoyunun kente ulaşmasıyla sevinç gösterileri düzenledi.

Abbas, İsrail'in geçen hafta iki gün boyunca havadan ve karadan saldırıları sırasında hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

"Cenin Mülteci Kampı, direniş, mücadele ve kararlılığın sembolüdür"

İsrail ordusunun saldırıları sonrası geride büyük bir yıkımın oluştuğu Cenin Mülteci Kampı'nı da ziyaret eden Abbas, burada yaptığı konuşmasında, "Kahraman Cenin Mülteci Kampı, vatan toprağı için saldırıya karşı durdu, fedakarlık yaptı, yaralandı." dedi.

Abbas, "Cenin Mülteci Kampı, direniş, mücadele ve kararlılığın sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Abbas, eline aldığı bir zeytin dalıyla "İsrail bir zeytin ağacını sökerse, binlercesini dikeceklerini" söyledi.

"Biz, bir yere gitmiyoruz"

Abbas, Filistin'in başkentinin "Doğu Kudüs" olduğunu vurguladı ve "topraklarında kararlılıkla kalacaklarının ve ülkelerini terk etmeyeceklerinin" altını çizdi.

Cenin Mülteci Kampı'nın yeniden inşası için desteğini açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Cezayir'e teşekkür eden Abbas, kampın yeniden inşasına hızla başlanacağını belirtti.

İsrail'e seslenen Abbas, "Bizi bırakın. Biz bir yere gitmiyoruz. Birlikteyiz, kim ki bizim birliğimize dokunursa korktuğuyla karşılaşır." dedi.

Genelde Ramallah ve Beytüllahim dışındaki Filistin bölgelerine gitmeyen 87 yaşındaki Abbas'a Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve diğer üst düzey isimler eşlik etti.

Filistinliler arasında ziyareti geç bulan da memnuniyetle karşılayan da var

Abbas'ın ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Ceninli esnaf Muhammed Ali, ziyareti "geç bulduğunu" ve "liderliğin arkadan gelen değil halka öncülük eden olması gerektiğini" söyledi.

Başka bir Ceninli Ali Temimi ise Abbas'ın " İsrail'in saldırdığı Cenin'i yalnız bırakmadığını ve ziyareti memnuniyetle karşıladığını" dile getirdi.

İsrail ordusunun, 3 Temmuz'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüştü. İsrail'in saldırıları Cenin Mülteci Kampı'nda altyapıya büyük zarar vermiş geride büyük yıkım bırakmıştı.

Bölgedeki silahlı direniş grupları ve Filistin halkında, İsrail saldırılarına karşı etkisizliği nedeniyle Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimine karşı tepki oluşmuştu.

İsrail'in devam eden saldırı ve ihlallerinin, Filistin yönetiminin bölgedeki kontrolünü kaybetmesine ve çöküşüne yol açabileceği yorumları yapılmıştı.