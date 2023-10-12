Filistin'deki hava saldırılarında ölü sayısı 1203'e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gece boyunca devam eden hava saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının toplamda 1203'e ulaştığını açıkladı. İsrail ise saldırılarda toplamda 1200 kişinin öldüğünü belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, gece boyunca devam eden hava saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerinin sayısının toplamda 1203'e ulaştığını açıklarken dün İsrail tarafı ise toplamda 1200 kişinin saldırılarda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Müsteşar Dr. Youssef Abu Al-Rish bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1203'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 763'e ulaştığını duyurdu. İsrail hükümeti ise dün 'Hamas'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 1.200 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.