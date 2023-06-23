Filistin'deki büyükelçiler ve diplomatlar, yerleşimci saldırılarını kınadı

Filistin'de görev yapan, Amerika, Asya ve Avrupa bölgelerinden büyükelçiler ve diplomatik temsilciler, Yahudi yerleşimcilerin şiddetli saldırılarına maruz kalan işgal altındaki Batı Şeria'nın Turmusaya beldesini ziyaret ederek, yerleşimci saldırılarını kınadı.

Filistin'de görev yapan, Amerika, Asya ve Avrupa bölgelerinden büyükelçiler ve diplomatik temsilciler, Yahudi yerleşimcilerin şiddetli saldırılarına maruz kalan işgal altındaki Batı Şeria'nın Turmusaya beldesini ziyaret ederek, yerleşimci saldırılarını kınadı.

Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada ve Japonya'nın yanı sıra Güney Amerika ülkelerinden büyükelçilerin de aralarında bulunduğu 20 yabancı misyon temsilcisi, son günlerde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan Ramallah'ın kuzeyindeki Batı Şeria'nın Turmusaya beldesine gitti.

AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Batı Şeria'nın işgal altında olduğunu vurguladı.

Koopmans, "Bu toprak işgal altındadır. A, B veya C hangi bölgede olursanız olsun fark etmez, nerede olursanız olun işgal altındaki bir bölgedesiniz. Herhangi bir tarafa bağlı değil, ihtilaflı da değil, işgal altında." dedi.

Yerleşimci saldırılarına ilişkin Koopmans, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, işgal gücü sıfatıyla yerleşimci saldırılarına engel olmalıdır. Uluslararası hukuka ve anlaşmalara göre görevi budur. Filistinlileri korumalı, onlara ve mülklerine saldıranları adalet önüne çıkarmalıdır."

Koopmans, ziyaretin Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yapıldığını belirterek, "Filistinlilere yalnız olmadıklarını söylüyoruz. Biz, sizin acılarınızı ülkelerimize anlatmak için buradayız." diye konuştu.

Yüzlerce İsrailli yerleşimcinin, 21 Haziran'da Turmusaya beldesine düzenlediği, ev ve araçları ateşe verdiği saldırılarda bir Filistinli ölmüş, 12 Filistinli gerçek mermiyle yaralanmıştı.

İsrail gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, 19 Haziran Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı.

Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175'e yükseldi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.