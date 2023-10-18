Filistin'de hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. AK Parti İl Başkanı, belediye başkanı ve vatandaşlar da namaza katıldı.
Filistin'de hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde sela verildi. Lala Paşa Camii'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Namazın ardında hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya