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Filistin'de hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. AK Parti İl Başkanı, belediye başkanı ve vatandaşlar da namaza katıldı.