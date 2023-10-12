İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Filistin'de can kaybı bin 203'e, İsrail'de ise bin 300'e yükseldi. İsrail tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın deniz kuvvetleri üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü bildirildi.

- Filistin'de can kaybı bin 203'e, İsrail'de bin 300'e yükseldi

İsrail, Hamaslı üst düzey yetkilinin öldürüldüğünü açıkladı

TEL AVİV - İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken, Filistin'de can kaybı bin 203'e, İsrail'de ise bin 300'e yükseldi. İsrail tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın deniz kuvvetleri üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 6. gününde devam ediyor. Gazze Şeridi'nde ve İsrail'in Şaron bölgesi, Tayibe, Ariel, Kfar Yona şehirlerinde siren sesleri duyuluyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın deniz kuvvetleri üst düzey yetkilisinin dün gece Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca Hamaslı yetkilinin evinde silah depolandığı belirtildi.

Filistin'de can kaybı: Bin 203

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 203'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 763'e yükseldiği duyuruldu.

İsrail'de can kaybı: Bin 300

İsrail tarafından yapılan açıklamada ise, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının bin 300'e yükseldiği aktarıldı. Yaralanan 3 bin 300 kişiden 28'inin durumunun kritik olduğu, 350'sinin ise durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail Enerji Bakanı: "Esirler evlerine dönene kadar Gazze'ye elektrik ve su verilmeyecek"

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, esir olarak alınanlar evlerine dönene kadar Gazze'ye elektrik ve su verilmeyeceğini açıkladı. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimse bize ahlak dersi veremez. Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar elektrik düğmesi ve hiçbir su pompası açılmayacak. Hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek" dedi.

İsrail'e saldırılarda hayatını kaybeden Taylandlı sayısı 21'e yükseldi

Öte yandan Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, hükümetin bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için alternatif yollar düşündüğünü belirterek, İsrail'e yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Tayland vatandaşı sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

"Gazze'deki hastaneler morga dönüşme tehlikesi altında"

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki elektrik ve suyun kesilmesinin ardından bölgede bulunan hastanelerin "morga dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğu" uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Gazze elektrik kaybettikçe, hastaneler de elektrik kaybediyor. Bu da kuvözlerdeki yeni doğan bebekler ve oksijenle beslenen yaşlı hastaları riske atıyor" ifadeleri kullanıldı.