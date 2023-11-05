Filistin Büyükelçisi: Uluslararası Toplum Vicdanını Kullanmalı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'dan İHA'ya özel açıklamalar

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: "Bütün uluslararası topluma sesleniyoruz, vicdanı ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirsinler"

" İsrail'de hüküm süren insanlar çete fikrinde devam ediyorlar"

"Savaşa sadece Hamas değil, bütün Filistin halkı karşıdır"

ANKARA - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bütün uluslararası topluma sesleniyoruz, vicdanı ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirsinler" dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'de yaşanan gelişmelere yönelik İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının acımasız bir şekilde devam ettiğini belirten Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Bu saldırılar neticesinde gün geçtikçe insanlarımız için felaket daha büyük oluyor. Şimdiye kadar 9 bin şehidimiz ve 23 binden fazla yaralımız var. Gazze'nin yüzde 50'sini evleri ve her yeri bombaladılar. Bir buçuk milyon kişi evsiz kaldılar. Su, elektrik ve temel ihtiyaçlardan mahrumdur Gazze bölgesi. İsrail, siyasi açıdan çözüm için kapı açmıyor. Bütün uluslararası kanunları çiğniyorlar. Hiçbir kapıyı açmıyorlar, içeriye temel ihtiyaçlar girmemesi için. Bütün batı ülkeleri ve Amerika'nın desteğiyle katliama devam ediyorlar. Okulları, hastaneleri ve sivil toplumları hedef alıyorlar. En son hedefleri Kardeşlik Hastanesiydi. Türkiye Cumhuriyeti o hastaneyi inşa etti, orayı da hedef aldılar. Bölgede tam bir felaket var. Bütün uluslararası topluma sesleniyoruz, vicdanı ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirsinler. Savaş devam edecektir. Bütün zorluklarımız devam edecektir. Bütün bölge ve dünya barış, huzur içinde yaşamayacaktır" diye konuştu.

" İsrail'de hüküm süren insanlar çete fikrinde devam ediyorlar"

İsrail'in savaş hukukunu dikkate almadığını ve kimseyi dinlemediğini ifade eden Büyükelçi Mustafa,

"Birçok ülkede sivil toplum kuruluşları karar çıkardılar ama İsrail'in gözünü kan tutmuş buna uymuyor. Birçok ülke ve halk çağrıda bulunuyor İsrail'e bu katliamı durdurmak için. İsrail'de hüküm süren insanlar çete fikrinde devam ediyorlar. Bütün hedefleri öldürmek ve katliam yapmaktır. Hiç kimsenin çağrısına aldırış etmiyorlar. İsrail bunların hepsinin hesabını vermesi lazım" ifadesini kullandı.

"Savaşa sadece Hamas değil, bütün Filistin halkı karşıdır"

Filistinliler olarak kendi haklarını savunduklarını vurgulayan Büyükelçi Mustafa, "Filistin'de birçok hareket ve partiler vardır. Demokratik Halkımız, Fetih ve Hamas gibi birçok hareketler vardır. Bütün bu hareketlerin tek bir hedefi var. Bizim bağımsızlığımız, istikrar ve huzur içerisinde yaşamamız. Aralarında görüş farklılıkları olabilir ama vatan olursa konumuz tektir. Savaşa sadece Hamas değil, bütün Filistin halkı karşıdır. Bütün bu acımasız saldırılara karşı tek eliz" şeklinde konuştu.