Filistin Büyükelçisi İtalya'ya çağrıda bulundu

Filistin'in Roma Büyükelçisi Abeer Odeh, İtalyan hükümetine ve uluslararası topluma, Filistinlilere karşı yapılan katliamı durdurma ve Gazze'de devam eden kuşatmayı sonlandırma yönünde çalışma çağrısında bulundu.

Filistin'in Roma Büyükelçisi Abeer Odeh, İtalyan hükümetine ve uluslararası topluma, Filistinlilere karşı yapılan katliamı durdurma ve Gazze'de devam eden kuşatmayı sonlandırma yönünde çalışma çağrısında bulundu.

İtalya'da görev yapan Arap Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri, 17 Ekim'de İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırının ardından Filistin'in Roma Büyükelçisi Odeh'e dayanışma ziyaretinde bulundu.

Filistin'in Roma'daki büyükelçiliğindeki ziyarette, Büyükelçi Odeh, mevkidaşlarına, Gazze'deki son duruma dair bilgi verdi.

Odeh ve diğer büyükelçiler, Filistin sefaretinin avlusunda son hastane saldırısı başta olmak üzere ölen Filistinliler için saygı duruşunda bulundu.

Burada bir basın açıklaması yapan Büyükelçi Odeh, şu ana kadar 3 bin 500'den fazla vatandaşlarının çatışmada hayatını kaybettiğini ve 12 binden fazla kişinin yaralandığını aktarırken, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar tüm insanlık için bir utançtır." dedi.

"Uluslararası topluma, Filistinlilerin üçüncü Nekbe'yi yaşamaması için çok çalışması çağrısı yapıyoruz"

Kabul sonrası basına açıklamalarda bulunan Filistin'in Roma Büyükelçisi, yaşananlar dolayısıyla İtalyan hükümeti, parlamento ve siyasi parti temsilcileriyle görüştüğünü belirterek, "Durumu anlayan, Filistinlilere yönelik acımasız saldırıyı kınayan tarafları takdir ediyorum. Ne yazık ki ana tutum daha çok sivillerin, kadınların, çocukların ölümüne bakmaksızın İsrail'i destekleme yönündeydi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma seslenen Büyükelçi Odeh, "Tüm ülkelerden en azından şimdilik insani konularda çok çalışıp, halkımıza ve Gazze'ye yönelik bu acımasız saldırganlığa son verilmesi, işgalcinin halkımızı topraklarından, evlerinden ederek etnik temizliğe zorlamasına yardımcı olmamalarını bekliyorum. Bu benim odaklandığım şey. Uluslararası topluma, Filistinlilerin üçüncü Nekbe'yi yaşamaması için çok çalışması çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

İtalyan hükümetinin bu konuya yaklaşımını nasıl değerlendirdiği ve beklentileri sorulan Büyükelçi Odeh, "İtalyan hükümetinin artık en azından insani konulara odaklanmasını ve körü körüne İsrail'i desteklememesini umuyorum." yanıtını verdi.

Filistin'in kendi topraklarını savunduğunu, İsrail'in işgalci olduğunu dile getiren Odeh, İtalyan hükümetine ve uluslararası topluma, Filistinlilere karşı yapılan katliamı durdurma ve sınırlı kaynaklarla dayanan, su, gıda, elektrik gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılan Gazze'de son 16 yıldır devam eden kuşatmayı sonlandırma yönünde çalışma çağrısında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.