Filistin Büyükelçisi: İsrail'e savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleme onayı verenlerin utancı sonsuz olacak

Filistin'in Fransa'daki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hala Abou-Hassira, İsrail'e Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleme 'onayı' verenlerin utancının sonsuza dek süreceğini belirtti. Gazze'de yaşanan soykırımı kınayan Büyükelçi, unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini ifade etti.

Filistin'in Fransa'daki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hala Abou-Hassira, İsrail'e Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleme "onayı" verenlerin utancının sonsuza dek süreceğini belirtti.

Büyükelçi Hala Abou-Hassira, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'de şu an soykırım yaşanıyor. İsrail'e savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleme onayı veren ve vermeye devam edenlerin utancı sonsuz olacaktır. Sonsuz utanç. Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.