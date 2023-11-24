Filistin Büyükelçisi Gazze saldırılarına son verilmesi ve diyalog çağrısı yaptı

Filistin'in Abuja Büyükelçisi Abdullah Abu Shawesh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması ve diyalog çağrısında bulundu. Shawesh, ateşkes çağrısı yaparken, saldırılarda ölen ve yaralananların sayısını da hatırlattı.

Filistin'in Abuja Büyükelçisi Abdullah Abu Shawesh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması ve diyalog çağrısında bulundu.

Shawesh, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Filistin Büyükelçiliği binasında düzenlediği basın toplantısında, ateşkes çağrısı yaptı.

Shawesh, aralarında yaklaşık 6 bin çocuk ve 4 bin kadının bulunduğu 14 bin 200'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatarak yaralananların sayısının 33 bini aştığını, yaklaşık 6 bin kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Saldırılara son verilmesi ve diyalog çağrısında bulunan Shawesh, her iki taraftaki tüm esir ve tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'deki Şifa Hastanesine yapılan saldırının bağımsız bir soruşturma komisyonunca soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Shawesh, ayrıca İsrail-Filistin meselesi için "iki devletli çözüm" bulunması gerektiğine işaret ederek "Savaşı sona erdirecek iki devletli bir çözüme ve Filistinliler olarak sorunları çözmek için adil bir diyaloğa hazırız." dedi.