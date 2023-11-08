Filistin Büyükelçisi: Gazze, işgalcilerin mezarlığıdır

Filistin Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, Gazze'yi çocuk mezarlığına çeviren İsrail'in tarih okumadığını belirterek, Gazze'nin tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olduğunu söyledi. Şubki, Filistin'i ele geçiren tüm işgalcilerin son bulduğunu ve Gazze, Filistin ve Kudüs'ün kaldığını ifade etti.

Filistin Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, " Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" dedi.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Filistin Büyükelçiliği önünde, Faslı ve Filistinli gazetecilerin düzenlediği Gazze'yle dayanışma gösterisinde konuşan Şubki, İsrail'in Gazze'yi çocuk mezarlığına çevirdiğini söyledi.

Şubki, İsrail'in tarih okumadığını belirterek, "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Filistin'i ele geçiren tüm işgalcilerin son bulduğunu dile getiren Şubki, "Sonunda Gazze, Filistin ve Kudüs kaldı, onlar son buldu." dedi.

Şubki, tarihin en büyük katliamına maruz kalan Filistin halkının sıkıntılarını, sesini aktaranların gazeteciler olduğuna dikkat çekerek "Büyükelçilik binasında bir kadirşinaslık olarak hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının sergilendiğini" belirtti.

Şubki şunları söyledi:

"50'den fazla gazeteci hayatını kaybetti, çünkü İsrail, işlemiş olduğu iğrenç katliamlara dair fotoğrafların ve görüntülerin uluslararası kamuoyuna ulaşmasını istemiyor. Bu ay basın alanında en kötü ay."