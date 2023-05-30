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Filistin Başbakanı Iştiyye, Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile Gazze Şeridi'nin durumunu görüştü

Filistin Başbakanı Iştiyye, Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile Gazze Şeridi'nin durumunu görüştü

Dünya Haberleri

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nin durumuna ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Gazze'nin elektrik ihtiyacının karşılanması, bölgede su arıtma tesislerinin kurulması ve Filistinlilerin cep telefonu hatlarını Mısır'da kullanabilmeleri için Mısır'ın yapabilecekleri görüşüldü. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarının da masaya yatırıldığı görüşmede, "barış sürecini yeniden canlandırmak için uluslararası inisiyatif geliştirilmesi" gerektiği vurgulandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nin durumuna ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen görüşmede, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçişleri başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Toplantıda Gazze'nin elektrik ihtiyacının karşılanması, bölgede su arıtma tesislerinin kurulması ve Filistinlilerin cep telefonu hatlarını Mısır'da kullanabilmeleri için Mısır'ın yapabilecekleri görüşüldü.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarının da masaya yatırıldığı görüşmede, "barış sürecini yeniden canlandırmak için uluslararası inisiyatif geliştirilmesi" gerektiği vurgulandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır'a giden Filistin Başbakanı Iştiyye ve beraberindeki bakanların ziyaretinin yarın sona ermesi bekleniyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Dünya

Filistin İsrail Gazze Mısır Dünya Haberler

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