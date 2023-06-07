Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulmasını istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutularak Filistin meselesine yönelik 'uluslararası çifte standardın sona erdirilmesi' çağrısında bulundu. Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) İnsan Hakları Özel Temsilcisi Eamon Gilmore ile AB Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff'u Ramallah'ta kabul etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutularak Filistin meselesine yönelik "uluslararası çifte standardın sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) İnsan Hakları Özel Temsilcisi Eamon Gilmore ile AB Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff'u Ramallah'ta kabul etti.

Iştiyye, AB yetkililerine hitaben, "Uluslararası toplumun Filistin'de yaşananlara yönelik sessizliği, İsrail'in ihlalleri ve yaptıkları ne zamana kadar devam edecek?" ifadelerini kullandı.

Filistin meselesine yönelik "uluslararası çifte standarda son verilmesini" isteyen Iştiyye, "İsrail, halkımıza karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı." çağrısında bulundu.

Iştiyye, "İsrail'in halkımıza, toprağımıza, suyumuza, paramıza, tarihimize, İslami ve Hristiyan kutsallarımıza karşı açtığı savaşla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

İsrail'in bu yılın başından bu yana "28'i çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere 160'tan fazla Filistinliyi şehit ettiğini" kaydeden Iştiyye, İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini alıkoyduğunu vurguladı.

Iştiyye, İsrail'in 1967 yılından bu yana 800 bini zeytin ağacı olmak üzere Filistinlilere ait 2 milyon 500 bin ağacı söktüğü bilgisini verdi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria topraklarında 751 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığını aktaran Iştiyye, İsrail'in bu sayıyı 1 milyona çıkarmaya çalıştığına dikkati çekti.