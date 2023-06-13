Filistin Başbakanı İsrail'in Mescid-i Aksa Planına Karşı Çıktı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Müslümanlara ait ibadet yerini Yahudilerle Müslümanlar arasında ikiye bölme planına karşı çıktı. Iştiyye ayrıca İsrail'in E1 yerleşim planını uygulamasını durdurmak üzere uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında Kadir Gecesi namazı kılan Müslümanlar, 17 Nisan 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

RAMALLAH, 13 Haziran (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Müslümanlara ait ibadet yerini Yahudilerle Müslümanlar arasında ikiye bölme planına karşı çıktı.

Başbakanlık ofisinin Pazartesi günü verdiği bilgiye göre, Iştiyye söz konusu açıklamayı Filistin Yönetimi kabinesinin Batı Şeria'daki Ramallah kentinde düzenlenen haftalık toplantısında yaptı.

İsrail Radyosu, Likud Partisi milletvekili Amit Halevi'nin, Yahudiler tarafından Tapınak Tepesi diye adlandırılan Mescid-i Aksa yerleşkesindeki ibadet alanının Yahudilerle Müslümanlar arasında bölüştürülmesini önerdiğini duyurmuştu.

Haberde, Halevi'nin planına göre Müslümanlar yerleşkenin Mescid-i Aksa'yı içeren güney kısmını kontrol ederken Yahudilere orta ve kuzey bölgelerinin verileceği ifade edilmişti.

Iştiyye, "Filistin halkı, Araplar ve Müslümanlar için Mescid-i Aksa'nın taşıdığı kutsiyet ve dini değerden ötürü, kestirilemeyen sonuçları olan taşkın bir öfkeye yol açacağını" söyleyerek plana karşı uyarıda bulundu.

Filistin başbakanı, Arap, Müslüman ve uluslararası toplumu "suçlama ve kınamanın ötesine geçerek Mescid-i Aksa'da her türlü değişikliği önleyecek ve Kudüs'te her türlü ihlali durduracak yaptırımlar uygulamaya" çağırdı.

Filistinliler, İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Kudüs'ün doğu kısmının bağımsız devletlerine başkent olmasını isterken, İsrailliler Kudüs'ü bir bütün olarak başkentleri saymakta ısrar ediyor.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılan Müslümanlar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)

Iştiyye ayrıca "İsrail'in, kendisinin yanı başında bir Filistin devleti kurulması ihtimalini yok etmeyi amaçlayan E1 yerleşim planını uygulamasını durdurmak üzere" gerçek anlamda uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin başbakanı, "Bu plana göre Kudüs ve Maale Adumim yerleşim birimlerini birbirine bağlayan yeni bir yerleşim birimi kurulacak ve böylelikle Batı Şeria iki ayrı bölgeye ayrılacak" dedi.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşim birimleri kurması, iki taraf arasındaki çetrefilli meselelerden birini oluştururken doğrudan yürütülen barış görüşmelerinin de tıkanmasına neden oluyor.